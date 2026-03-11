HKP lideri Nurullah Efe Ankut'a tutuklama talebi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, gece saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alındığını duyurdu. Ankut’un, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği öğrenildi.

Ankut, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tayyip bizi gecenin ikisinde bir kez daha gözaltına aldırıyor. Öyle anlaşılıyor ki, beklediğimiz gibi, bizi zindanına atacak.

Ama hiç umutlanmasın, elimizden kurtuluruz diye. Eninde sonunda onu, tüm avanesiyle birlikte Çelik Bilezikle tanıştıracağız. Vatan satıcılık dahil, işlediği binbir suçtan dolayı tarafsız ve bağımsız yargının önüne çıkaracağız.

Bunlar, Tayyip ve tepedeki avanesi, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kuvayimilliye'ye, Atalarımıza, Vatanımıza ve Halkımıza yaptıkları ihanetten dolayı onlarca kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacaklar ve mahkûm olacaklar. Kaçışları, kurtuluşları asla olmayacak.

Ve gönlümün Sultan'ı, 54 yıldan bu yana hep olageldiği gibi, Tayyip'in zindanında da gönlümü, içimi hep seninle ısıtacağım..."