HKP ve Nurullah Efe'nin hesaplarına erişim engeli
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve Genel Başkan Nurullah Efe’nin X hesaplarına erişim engeli getirildi.
HKP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "Resmi hesaplarımızın hukuksuzca erişime engellenmesine yönelik hukuki adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada tüm halkımızı, partimizi X platformunda aşağıdaki yeni hesaptan takip etmeye davet ediyoruz. Partimizin yeni X hesabı: x.com/hkpgenelmerkez Genel Başkan’ımız Nurullah Efe’nin yeni X hesabı daha sonra duyurulacaktı" denildi.