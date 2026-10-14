Holding yöneticisi aracında ölü bulundu!

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İş insanı Ali İhsan Kaya, 12 Eylül sabahı Acarkent’teki villasından spor yapmak için ayrıldıktan sonra aracında silahla vurulmuş halde bulundu; Kaya’nın ölümüne ilişkin incelemede intihar ihtimali üzerinde durulurken, iş insanı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş dünyasını sarsan olay, 12 Eylül sabahı meydana geldi. İş ve cemiyet hayatında yakından tanınan Ali İhsan Kaya, sabah saat 06:30 sıralarında Acarkent'teki villasından ayrıldı.

Spor yapmak için evinden çıktığı belirtilen Kaya, otomobiliyle yola koyuldu.

Aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Evinden ayrılmasının ardından bir süre geçen Kaya, aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan kontrollerde iş insanının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Kaya'nın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

İntihar ihtimali üzerinde duruluyor

İlk incelemelerde Ali İhsan Kaya'nın yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Ancak ölümün kesin nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerindendi

Ali İhsan Kaya, iş dünyasının yanı sıra cemiyet hayatında da tanınan isimler arasında yer alıyordu. Bünyesinde birçok şirket bulunan bir holdingin yönetim kurulu üyesi olan Kaya'nın ölümü, yakınları ve iş çevresinde üzüntü yarattı.

Son yolculuğuna uyarlandı

Hayatını kaybeden iş insanı Ali İhsan Kaya için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Ali İhsan Kaya, aile kabristanında toprağa verildi.