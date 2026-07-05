Hollanda Genelkurmay Başkanı: Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek

Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yöneltilen soruları yanıtladı.

Ankara Zirvesi'nin birçok dönüm noktasını barındıracağına işaret eden Eichelsheim, "Bu zirveden çıkması gereken en önemli unsur, Lahey'de verdiğimiz yüzde 3,5 taahhüdünü yerine getirmemizdir. Bu zirve, bundan sonraki adımlara ilişkin daha fazla ayrıntı ve netlik sağlamalıdır." dedi.

Eichelsheim, ülkesinin bu konudaki hazırlığının örnek teşkil edebileceğini belirterek, "Biz bir 'Beyaz Kitap' hazırladık ve NATO İttifakı için yüzde 5'lik savunma harcaması hedefini karşılamaya istekli olduğumuzu ortaya koyduk." dedi.

İkinci hususun ise Avrupa ülkelerinin, ABD'nin İttifak bünyesinden geri çektiği kabiliyetleri karşılamak üzere NATO içinde sorumluluk üstlenmeye başlaması olduğuna dikkati çeken Eichelsheim, "Bence bu da önemli bir dönüm noktasıdır. Bu açıdan bakıldığında, Avrupalıların gerçekten İttifak içinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlaması tarihi bir an olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Eichelsheim, Ankara Zirvesi'nden beklentileri şöyle aktardı:

"Bence zirve, öncelikle İttifak olarak kararlılığımızı ve hala birlikte olduğumuzu, bağlarımızın güçlü olduğunu göstermelidir. Bunun dışarıya vereceğimiz temel mesajlardan biri olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak, geçen yıl üzerinde uzlaştığımız yüzde 3,5'lik hedefin artık İttifak üyeleri tarafından hayata geçirildiğini göstermeliyiz. Üçüncü olarak ise bana göre olumlu bir sonuç olarak, Rusya-Ukrayna savaşı için barışa giden bir yol ve İran-İsrail-ABD çatışmasına yönelik bir çözüm yolu ortaya koyabilmeliyiz. Çünkü bu iki konu istikrar açısından son derece önemlidir."

ABD'nin Avrupa'daki askeri katkılarını azaltmaya başlamasına değinen Eichelsheim, bu konuyu şöyle değerlendirdi:

"İttifak içinde ABD'ye ihtiyacımız var. Her şeyi yalnızca Avrupalıların yapmaya çalışmasının da doğru olmayacağını düşünüyorum. Ancak bizim daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Bence bu çok açık. Dolayısıyla Avrupa, ABD'nin şu anda geri çektiği unsurların oluşturduğu boşluğu karşılayabilecek kapasiteye sahip. Zaman içinde Avrupa ülkeleri bu alanda daha da ileri gitmelidir ve bunun için savunma sanayimize ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye'nin bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir sanayiye sahip olduğunu görüyoruz. Avrupa savunma sanayisinin ise bu seviyeye ulaşabilmesi için hala atması gereken bazı adımlar var."

Eichelsheim, müttefiklerin yeni hedefleri karşılamaya istekli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Evet, Avrupa ülkeleri bunu başarabilecek. Ancak bunun zaman alacağı açık. İlk adımlar atılıyor fakat daha fazla zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

NATO 3.0

İttifak'ın Ankara Zirvesi'nde somutlaşması beklenen yeni vizyonuyla ilgili Eichelsheim, şöyle konuştu:

"Benim için NATO 3.0 birkaç anlama geliyor. Öncelikle savaş başladığı anda hızla harekete geçebileceğimizi gösterecek dayanıklı toplumlara ve dirençli savunma sanayilerine sahip olmamız gerekiyor. Caydırıcılık sağlamalıyız; ancak caydırıcı olabilmek için bunu destekleyecek sanayiye ve topluma da ihtiyaç vardır. Dolayısıyla dirençli toplumlar ve dirençli sanayi temel unsurlardır. İkinci olarak, yüzde 3,5'lik taahhüdü gerçekten hayata geçirebileceğimizi göstermeliyiz. Ancak bunu sadece yüksek maliyetli ve ileri teknoloji sistemlerle değil, düşük maliyetli kabiliyetlerle de yapmalıyız. Bu nedenle benim için NATO 3.0; dirençli toplum, dirençli sanayi ve yalnızca çok pahalı sistemler değil, düşük maliyetli hafif insansız hava araçları ile düşük maliyetli önleyici sistemlere de yatırım yapılması anlamına geliyor."

Eichelsheim, bu noktada Türkiye'nin önemine atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Bence Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Zaten bugüne kadar da İttifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle güneydoğu kanadının koruyucusudur. Bunu bazı ortaklarıyla birlikte yapıyor olsa da bu bölgede en önemli ülke Türkiye'dir. Türkiye, İttifak'ın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip. ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken, bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek. Burada da Türkiye'nin yalnızca kendi bölgesinde değil, NATO'nun diğer bölgelerinde de bu rolü üstlenmeye çok istekli olduğunu gördüm. Türkiye bugüne kadar çok önemli bir rol oynadı ve bundan sonra bu rolü daha da önemli hale gelecek."

Ankara'daki ikili temaslarının verimli geçtiğini dile getiren Eichelsheim, Türkiye ile ortak tatbikatların sayısını artırmak, Ukrayna'dan elde edilen dersler konusunda bilgi paylaşımını geliştirmek, orduları geleceğin savaşlarına daha hazır hale getirmek için birlikte çalışmak, savunma akademilerinin imkanlarından karşılıklı olarak daha fazla yararlanmak ve böylece birlikte çalışabilirlik seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Eichelsheim, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin özel önemine değinerek, "Türkiye'de bir günümü Türk savunma sanayii şirketleriyle geçirdim ve sergiledikleri kabiliyet seviyesinden gerçekten çok etkilendim. Bu alanda da önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.