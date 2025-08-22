  1. Ekonomim
Hollanda vatandaşı iki çocuk Fatih'te otelde ölü bulundu

Turistik amaçlı geldikleri İstanbul’da, aileleriyle bir otelde konaklayan 15 ve 17 yaşındaki kardeşler ölü bulundu. Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Hollanda pasaportuna kayıtlı aileden 2 çocuk, 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani ve Muhammet 17 yaşındaki Jamil Yusuf, otelde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hollandalı aile, turistik amaçlı geldikleri İstanbul’da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan bir oteli tercih etti.

Baba 57 yaşındaki Rashid Mohammed Ajoeb, çocuklarıyla birlikte dün İstanbul’u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine döndü.

Zehirlenme şüphesi

Otel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde iki çocuğu yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf’un hayatını kaybettiğini belirlerken, baba Rashid Mohammed Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

