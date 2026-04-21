Hollandalı iki kardeşin İstanbul'da öldüğü davada 5 kişi tutuklandı!

İstanbul Fatih’te bulunan Saraç İshak Mahallesi’ndeki bir otelde 22 Ağustos 2025 günü saat 13.30 sıralarında gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Otele giden ekipler, 301 numaralı odada Hollanda uyruklu 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohamed’i hayatını kaybetmiş halde buldu. Aynı odada bulunan baba Rashid Hayatmohamed ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı ve yapılan tedavi sonucu hayata döndürüldü.

Babanın ifadesi

Hastanede ifadesi alınan Rashid Hayatmohammed "18 Ağustos tarihinde Sabiha Gökçek Havalimanını kullanarak İstanbul’a geldik. 19 Ağustos 2025 tarihinde otelin 301 no'lu odasına yerleştik. 21 Ağustos tarihinde akşam yemeğini Beyoğlu’nda bir lokantada yemek yedikten sonra otele geri döndük. Sabah kalktığımda çocuklarımın hareketsiz olduğunu ve öldüklerini gördüm. Ben de kötüydüm. Hemen dışarıdakilere haber verdim" dedi.

Zehirlenme şüphesi

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis cesetler üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp-cebir veya kesici, delici alet yarasına rastlanmadı. Bunun üzerine ailenin Beyoğlu’nda yemek yediği lokanta tespit edilerek çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı turistlerin ölümüyle ilgili ifadeleri alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Midelerinde “Alüminyum Fosfid” tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri benzer bir şekilde hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne neden olan böcek ilacının bu olayda da etkin olabilme ihtimaline karşılık Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı inceleme istemişti. Yapılan inceleme geçtiğimiz hafta içinde sonuçlandı. Hayatlarını kaybeden Hollanda uyruklu iki kardeşin midelerinde 'Alüminyum Fosfid' maddesine rastlandığı belirlendi.

5 şüpheli tutuklandı

Bu gelişme üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Otel işletmecisi Erhan B. (33), Otel çalışanı Ümit Y. (31), Otel temizlik görevlisi Shakhla A. (43), Haşere ilaçlama ve Çevre sağlığı Sanayi Şirketi sahibi Murat E. (47) ile İlaçlama şirketi çalışanı Sezer Z.’yi (22) gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren ve kurallara uygun bir şekilde ilaçlama yaptıklarını söyleyen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.