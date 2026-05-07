Hondius’taki hantavirüs vakaları dünyayı tedirgin etti: Neler biliniyor?

Hollandalı bir şirkete ait Hondius adlı yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs vakaları dikkatlerin bu yolculuğa çevrilmesine yol açtı.

İşletmeci şirket, virüs teşhis edilmeden önce gemiden 30 yolcunun ayrıldığını açıkladı. Daha önce bilinmeyen bu durum hastalığın çoktan yayılmış olabileceği endişesine yol açarken uzmanlara göre "risk düşük."

Peki Hondius'un yolculuğu ve salgının seyrine dair neler biliniyor? DW Türkçe derledi.

Gemi ne zaman, kaç kişiyle yola çıktı?

Hondius 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia kentinden 114 yolcu ile denize açıldı.

Gemideki 30 yolcu 24 Nisan'da, Saint Helena Adası'nda Hondius'tan ayrıldı.

Bu sayıya 11 Nisan'da gemide hayatını kaybeden erkek yolcunun cenazesi ve ilerleyen günlerde kaldırıldığı Güney Afrika'daki hastanede yaşamını yitirecek olan hasta eşi de dahildi.

Şirket daha önce cenaze ve dul kadının indirildiğini açıklamış ancak diğer 28 yolcunun gemiden ayrıldığı bilgisini vermemişti. Gemiden ayrılarak ülkelerine dönen kişilerin 12 farklı milletten olduğu belirtilirken bu kişilerle iletişime geçildiği açıklandı.

Öte yandan Saint Helena ziyareti sırasında hantavirüs vakalarına dair bir şey bilinmiyordu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk hantavirüs teşhisini 2 Mayıs'ta açıkladı. Teşhis edilen ilk kişi, Saint Helena ziyaretinden üç gün sonra gemiden ayrılan ve tedavi için Güney Afrika'ya getirilen bir İngiliz erkek.

Kaç kişiye hantavirüs teşhisi kondu?

Şu ana dek yolcu gemisi bağlantılı teyit edilmiş beş hantavirüs vakası biliniyor. Bunlar arasında Güney Afrika'da hastanede ölen Hollandalı kadın, yine Güney Afrika'da henüz tedavisi süren İngiliz erkek ve Saint Helena'da gemiden ayrıldıktan sonra Zürih'te hastaneye kaldırılan bir İsviçre vatandaşı var. Gemiden tahliye edilen bir kişinin de Hollanda'da kaldırıldığı hastanede yapılan testi pozitif çıktı.

Ayrıca virüs şüphesi bulunan üç vaka daha bulunuyor.

Hangi ülkeler ne önlem aldı?

DSÖ, Saint Helena'da vatandaşları gemiden inen Türkiye, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD'nin duruma dair bilgilendirildiğini açıkladı.

Gemiden ayrıldıktan sonra Singapur'a gelen 65 ve 67 yaşlarındaki iki erkek burada karantinaya alındı. Yetkililer, bu kişilere test yapılacağını belirtirken, "Singapur halkı için genel bir risk bulunmadığını" açıkladı.

Ayrıca götürüldüğü Güney Afrika'da ölen kadın ile temas eden bir uçuş görevlisi de Hollanda'da karantinaya alındı. Hollanda Sağlık Bakanlığı, kadın kabin memurunun hafif semptomlar gösterdiğini, test sonucunun beklendiğini açıkladı.

Bu arada geminin iki gün boyunca demirli bulunduğu ve 30 kişiyi tahliye ettiği Saint Helena'nın yönetimi, adada şu anda "şüpheli ya da doğrulanmış hantavirüs vakası bulunmadığını" ve halk için riskin düşük olduğunu bildirdi.

Türk YouTuber Ruhi Çenet ne söyledi?

Saint Helena'da gemiden inen 30 kişi arasında Türk YouTuber Ruhi Çenet ve kameramanı da bulunuyor.

Haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte Çenet, gemideki ilk ölümün ardından kendilerine bunun "doğal nedenlerle olduğunun" söylendiğini ve mürettebatın salgın hastalık riskini ciddiye almadığını iddia etti.

Çenet ve kameramanı Hondius'tan ayrıldıktan sonra önce Güney Afrika'ya oradan da İstanbul'a uçtu. Türk yetkililerin kendilerine, "semptom göstermedikleri sürece karantinaya gerek olmadığını söylediğini" aktardı.

Gemide şu an durum ne?

30 kişinin ayrılmasının ardından gemide şu anda mürettebat dahil 149 kişi bulunuyor. Bu sayıya 2 Mayıs'ta hayatını kaybeden bir Alman kadının cenazesi de dahil.

Hondius şu anda İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na doğru ilerliyor. İspanya Sağlık Bakanlığı, gemiden yolcuların 11 Mayıs'ta tahliye edileceğini açıkladı.

Şirkete göre halihazırda gemide, çoğu İngiltere, ABD ve İspanya'dan olmak üzere 23 farklı milletten kişi bulunuyor.

Bugün itibarıyla "gemide semptom gösteren kimse bulunmadığı" açıklandı.

Yeni bir pandemi riski var mı?

Hantavirüs normalde, enfekte kemirgenlerin dışkısıyla temas edilmesiyle bulaşıyor. Ancak Hondius'ta tespit edilen varyantın, insandan insana geçen nadir bir tür olduğu doğrulandı. Yine de bir salgın riski düşük görülüyor.

Avrupa Birliği sözcüsü Eva Hrncirova, "Elimizdeki verilere göre Avrupalılar için risk düşük" açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütünden salgın hazırlıkları direktörü Maria Van Kerkhove de "Bu, bir sonraki Covid değil" diye konuştu.

Haber ajansı AP'ye konuşan New Mexico Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezinden Profesör Steven Bradfute'ye göre de, "Şu aşamada bu vakalardan büyük bir salgın çıkacağını düşünmek için bir neden yok."

Arjantin'deki araştırmacılar, gemiye binmeden önce Ushuaia'da yapılan bir kuş gözlem gezisi sırasında hastalığın bulaştığından şüpheleniyor.

Hantavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Hastalık ateş, titreme, kas ağrıları ve baş ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Hastalığın özel bir tedavisi ya da kesin bir ilacı bulunmuyor, ancak erken tıbbi müdahale hayatta kalma şansını artırıyor.

DSÖ'ye göre, insandan insana bulaş koronavirüste olduğu gibi kolay gerçekleşmiyor, "yakın ve uzun süreli" temas gerektiriyor.

Yine DSÖ verisine göre, 2025 yılında Amerika kıtasındaki sekiz ülkede toplam 229 vaka ve 59 ölüm rapor edildi. Arjantin Sağlık Bakanlığı ise hantavirüsün geçen yıl ülke genelinde 28 can aldığını bildirdi.