  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir partisinden istifa etti
Takip Et

Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir partisinden istifa etti

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Erzurum Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti. İstifasını partinin genel merkezine sunan Özdemir'in bundan sonraki süreçte "Bağımsız" olarak devam etmeyi düşündüğü açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir partisinden istifa etti
Takip Et

31 Mart’ta Erzurum Horasan’da Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir İYİ Parti'den istifa etti. Partiden geçtiğimiz günlerde de Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etmişti.

Bundan sonra bağımsız olarak yola devam edecek

Özdemir’in seçim sonrası parti teşkilatlarıyla uyum sorunu yaşadığı iddia edildi.

Ankara’ya giderek istifasını partinin genel merkezine sunan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'in bundan sonraki süreçte "bağımsız" olarak devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde de Antalya Milletvekili Aykut Kaya, istifa etmişti. Kaya'nın istifasının ardından partinin Meclis'teki vekil sayısı 36'ya gerilemişti.

Japonya'da peş peşe iki deprem: 5 bina çöktüJaponya'da peş peşe iki deprem: 5 bina çöktüDünya

 

Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiSilah kaçakçılarına yönelik operasyon: 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiGündem

 