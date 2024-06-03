Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir partisinden istifa etti
31 Mart Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Erzurum Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti. İstifasını partinin genel merkezine sunan Özdemir'in bundan sonraki süreçte "Bağımsız" olarak devam etmeyi düşündüğü açıkladı.
31 Mart’ta Erzurum Horasan’da Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir İYİ Parti'den istifa etti. Partiden geçtiğimiz günlerde de Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etmişti.
Bundan sonra bağımsız olarak yola devam edecek
Özdemir’in seçim sonrası parti teşkilatlarıyla uyum sorunu yaşadığı iddia edildi.
Ankara’ya giderek istifasını partinin genel merkezine sunan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'in bundan sonraki süreçte "bağımsız" olarak devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.
İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde de Antalya Milletvekili Aykut Kaya, istifa etmişti. Kaya'nın istifasının ardından partinin Meclis'teki vekil sayısı 36'ya gerilemişti.