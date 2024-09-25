Horon ve halay buluştu! Rize Fındıklı Belediyesi ile Diyarbakır Sur Belediyesi 'kardeş' oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Sur Belediyesi ile Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Fındıklı Belediye arasında kardeş belediyecilik protokolü imzalandı. Sur Belediyesi binasında düzenlenen protokol imza törenine CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, Sur Belediyesi Eş Başkanı Fatma Gulan Önkol, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı.

ANKA'nın haberine göre imza törenin ardından heyet, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde halay çekip, horon tepti. Kent sakinlerinin programa eşlik etmesiyle coşkulu anlar yaşandı.

"Horon ve halayın kardeşliği"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Diyarbakır ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, burada misafir olarak değil, ev sahibi olarak bir duygu yaşadıklarını aktardı. Halklar arasında diyaloğun geliştirilmesi amacıyla burada olduklarını söyleyen Çervatoğlu şunları kaydetti: “Sur Belediyesi ile birlikte Fındıklı Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzaladık. İki halkın, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde olduğu gibi emperyalizme karşı vermiş olduğu savaşta duyduğu heyecanı bugün burada duyuyoruz. Bizim kültürel kaynaşmamız, belediyecilik anlayışıyla birbirimize olan ilişkilerin geliştirilmesi ve halklar arasında diyaloğun geliştirilmesi için buradayız. Burada kendimizi misafir olarak görmedik, ev sahibi olarak bulduk. Bu bizleri onurlandırdı.

Sur Belediyesi’ni de Fındıklı’ya davet ettik. Kendilerini misafir değil, ev sahipleri olarak hissetmelerini sağlayacağız. Kardeş belediyecilik uygulaması sadece alt yapı, üst yapı veya makinalarla ilgili birbirilerine destek vermek değil, bunun yanında önemli olan iki halkın kültürel dokularını birbirleriyle kaynaşmasını sağlamaktır. Diyarbakır’daki acıyı Fındıklı’da hissetmek, Fındıklı’daki horonu Diyarbakır’da hissedebilecek zeminler hazırlamak ve kültürel dayanışmayı geliştirmektir. Bugün Sur Belediyesi ile bu köprüyü attık. CHP ve DEM Parti heyetleriyle önemli adım attık. Bu tarihi meydandan da horon ve halayın kardeşliğini fiili olarak gösterdik. Bundan sonra duygu ve anlayışlarımızla geliştireceğiz” dedi.

"Halkın bütün kesimine hitap etmek istiyoruz"

Sur Belediyesi Eşbaşkanı Fatma Gulan Önkol ise, belediyeler arasında kardeşlik faaliyetinin Türkiye’nin siyasetine yansıtmak gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün kardeş belediyeciliği faaliyeti için bir araya geldik. Niyetimiz halkların kardeşliğini göstermektir. Kutuplaşan Türkiye’ye ya da kutuplaştırmayı derinleştiren, ırkçılığa, faşistliğe inat, halkların kardeşliğini savunma ve bu anlamda temel politikalarımızı bu yönde kardeş belediyecilik faaliyetimizi yürüttük. Fındıklı Belediyesi bugün bizi ziyarete geldi. Kardeş belediyecilik protokolünü imzaladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu anlamda yürüteceğimiz tüm çalışmalarda, kardeşlik faaliyetini hem Türkiye’nin siyasetine yansımasını hem de var olan yerel yönetimler politikamızın da bir ürünü olarak, halkların kardeşliğini esas almak ve halkın bütün kesimlerine hitap etmek istiyoruz. Bizler istiyoruz ki, Türkiye’de ılıman bir hava olsun, halkların kardeşliği olsun, birlik ve beraberlik olsun, sesimizi yükseltmek istiyoruz. Bu anlamda belediyecilik faaliyetlerimizi de devam etmek istiyoruz.”

"Bugün çok önemli bir fotoğraf verildi"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, bugün Diyarbakır’da önemli bir fotoğraf verildiğini ifade ederek, bunun bütün Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi. Tanrıkulu, “Siyasetin merkezinde yer alan düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı dile, söyleme rağmen yerelde kardeşlik ve barış duygusu daha çok egemen. Bugün çok önemli bir fotoğraf verildi, çok önemli bir protokol imzalandı. Bu protokolün imzalanması içinde geçtiğimiz dönemde gerçekten çok anlamlı ve önemli bir durum. Bunun bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz. Bu protokol, daha büyük beraberliklerin başlangıcı olmasını diliyorum. Bütün Türkiye’nin hasret olduğu bir ortam yaşandı bugün. Halay ve horon birlikte oynandı. Halay ve horonun kardeşliğini ilan ettik” diye konuştu.