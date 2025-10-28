Horst nedir? Naci Görür, Balıkesir depremi sonrası "Bu horst parçalanıyor" dedi

Balıkesir'ın Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun" açıklamasını yaptı. Naci Görür'ün açıklamasının ardından horstun ne olduğu merak konusu oldu.

Horst nedir?

“Horst” jeolojide kullanılan bir terimdir ve yer kabuğundaki tektonik hareketler sonucu çevresine göre yükselmiş bir blok anlamına gelir.

Basitçe anlatmak gerekirse:

Yer kabuğunda gerilme (çekilme) kuvvetleri etkili olduğunda, fay hatları boyunca bazı bloklar aşağı çöker (bunlara graben denir),

Bazı bloklar ise yukarı doğru yükselir — işte bu yükselen kısımlara horst denir.

Yani horst = yükselmiş yer bloğu, graben = çökmüş yer bloğu.

Bunlar genellikle birbirine paralel faylar arasında oluşur ve Ege Bölgesi, özellikle Gediz Graben Sistemi, Türkiye’de bu yapının tipik örneklerindendir.

Naci Görür "horst parçalanıyor" anlamı ne?

Görür “Bu horst parçalanıyor” derken, Gediz Graben Sistemi’nin kenarındaki yükselmiş yer bloğunun (horstun) faylar boyunca kırılmakta olduğunu, yani aktif tektonik hareketlerin sürdüğünü söylüyor.

Bu da bölgede yeni fay hatları ve depremler oluşabileceği anlamına gelir.

Horst ve graben farkı ne?

