Antalya'daki hortum güvenlik kamerasında: Güneş panellerini söktü, seralara zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca ilçesinin Yeni Mahalle, Merkez ve Toptaş Mahallelerinde dün akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan hortum ve fırtına tarım alanları ve kurum binalarına zarar verdi.

Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle güneş paneli düşen bir otomobil içindeki çocuk hafif şekilde yaralandı. Hortum sebebiyle seralar zarar gördü. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlar da hasar gördü. Elektrik nakil hatlarına zarar vermesi sebebiyle ilçenin bazı bölümlerine elektrik verilemedi. Mahallerde adeta kaos ortamı oluşturan hortum anları evlerin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bir görüntüde hortumun seraların üzerinden saniyeler içerisinde geçtiği ve büyük çapta maddi hasar meydana bıraktığı görüldü. Hortum o anları kayıt altına alan güvenlik kamerasını dahi yerinden söktü. Bazı evlerin önünde bulunan eşyaları ise etrafa savurdu. Bir parkta el arabası ise yerlerde sürüklendi.