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Hrant Dink davası: Ogün Samast duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere bu sabah Trabzon Adliyesi'ne geldi.

Haber Merkezi
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Hrant Dink davası: Ogün Samast duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz yıl 15 Kasım’da tahliye edilen Ogün Samast’ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi’ne gelen Samast, son olarak 12 Haziran’daki duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılmıştı.

Söz konusu duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz’un ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan yargılandıkları davanın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verilmesini talep etmişti.

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