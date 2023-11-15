Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetin 17 yaşındaki faili Samast, bir gün sonra 20 Ocak'ta Samsun Otogarı'nda yakalanmıştı.

16 yıl 10 ay hapiste kalan Samast, geçen şubat ayında Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Bolu F Tipi Cezaevi'ne nakledimişti.

Samast'ın koşullu salıverilme kapsamında akşam saatlerinde Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildiği öğrenildi.

22 yıl 10 ay ceza almıştı

Ogün Samast ile cinayetin azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 18 sanık hakkında, 20 Nisan 2007'de dönemin özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Birleşen dosyalarla sanık sayısının 20'ye çıktığı davada, tahliye kararları sonrası 3 tutuklu kaldı.

25 Ekim 2010'daki duruşmada, yaşı 18'den küçük olan Samast hakkındaki dosya ayrılarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu mahkeme, 25 Temmuz 2011'de Ogün Samast'ı 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.