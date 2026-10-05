HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu’dan iddialara yanıt

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HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu’nun geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi dikkat çekmişti. Görüşmenin sosyal medyada servis edilmesi ardından Aydoğdu'nun Akın Gürlek yerine Adalet Bakanı olarak atanacağı iddialarını gündeme getirmişti.

“Doğru değil”

İddiaların ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Aydoğdu şu ifadelere yer verdi:

“Bir kısım sosyal medya hesaplarında bazı yazılar paylaşılmakta. Bu yazıların içeriği doğru değildir. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız kabul buyurdular nezaket ziyaretinde bulundum. Konu sadece bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.