HSK harekete geçti: Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlatıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) rüşvet aldığı öne sürülen Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, HSK 1. Dairesi, hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ahmet Yıkılmaz'la ilgili inceleme kararı aldı.
Yıkılmaz, daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevinde bulunmuştu.
Ne olmuştu?
Aziz İhsan Aktaş'a yönelik “suikast” iddiasıyla yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, 2022 yılında "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında şirketleri hakkında tedbir kararı bulunan avukat Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması için dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz'a 300 bin dolar rüşvet verildiği öne sürülmüştü.