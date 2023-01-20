HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazetede yayımlandı.
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Birinci dereceye yükselmiş olup, 31.12.2022 tarihinde birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan listeye birinci derece yükselme incelemesine girecek olanlar dahil edilmedi.
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