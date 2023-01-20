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HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi
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Birinci dereceye yükselmiş olup, 31.12.2022 tarihinde birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye birinci derece yükselme incelemesine girecek olanlar dahil edilmedi.

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