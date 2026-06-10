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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 11 Cumhuriyet savcısı ve 3 hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
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 Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

 