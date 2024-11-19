HSK kararnamesi yayımlandı: 332 savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Birinci Dairesi, hakim ve savcıların talepleri değerlendirilerek yeni atama kararlarını açıkladı.

HSK'den yapılan açıklamada, kararnamedeki atamalara itiraz etmek isteyen yargı mensuplarının, tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu"nu doldurarak iletmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

HSK'nin internet sitesinde yer alan iki kararnameye göre, adli yargıda 318, idari yargıda 14 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.