HSK kararnamesi yayımlandı: 948 hakim ve savcının atama kararları Resmi Gazete’de
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 948 hakim ve savcının görev yerlerinin değişikliği ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi. Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.