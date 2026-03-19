HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
HSK Birinci Dairesi'nce adli yargıya ilişkin kararname HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.
Buna göre, adli yargıda 12 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kararname kapsamında İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Pınar Şafak Bakırköy Hakimliği'ne, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadullah Güler İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Bilen İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökberk Sunal İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne, İstanbul Hakimi Semra Tekin Doğan İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yılmaz Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi İdris Arda Aygün ise İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı.
Kararnameye göre Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Amasya Hakimi Çağlayan Çakmak Kocaman Antalya Hakimliği'ne, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı da Antalya Bölge Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.