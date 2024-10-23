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HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat C, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi
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HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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HSK'de dün Müfettiş Aslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli Berat C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolleri sonrası Ankara Adliyesine getirilen zanlı, soruşturma savcısına ifade verdi.

İfadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

 

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