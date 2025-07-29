HSK'dan İnan Kıraç hakkındaki yargılama sürecine inceleme
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ile bu sürecin ardından verilen vesayet kararlarına ilişkin iddialar üzerine inceleme başlattı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, müfettiş görevlendirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.
Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.