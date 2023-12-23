HSK'dan kararname açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), güz kararnamesinde görev yerleri değişen yargı mensupları hakkında, bazı yayın organlarındaki yayınlar hakkında açıklama yaptı.

Kurulun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan Güz Kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak; ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.