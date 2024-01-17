HSK'dan Yargıtay'a 4 yeni üye

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Yargıtay üyeliğine seçildi. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Yargıtay üyeliğine getirildi. Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ve İstanbul Anadolu Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı da Yargıtay’a seçilen diğer iki üye oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar, İhsan Kamil Akçadırcı’yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine HSK tarafından atama yapılacak.