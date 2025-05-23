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HSK'ye ait atama kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu’na ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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HSK'ye ait atama kararları Resmi Gazete'de
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HSK'nın 21 Mayıs 2025 tarihli ve 847 sayılı kararı ile adli yargıda görev yapacak hakim ve savcı adayları, kura usulüyle yeni görev yerlerine atandı. Aynı tarihli 848 sayılı kararnameyle ise bir idari yargı hakim adayı görevlendirildi.

Ataması yapılan adli yargı hakim ve savcı adayları şunlar:

Mustafa Can Sakmakçı (İstanbul Hakimliği), Bilal Özer (Ayancık Cumhuriyet Savcılığı), Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı (İstanbul Cumhuriyet Savcılığı)

İdari yargı ataması ise şu şekilde gerçekleşti:

Abdullah Başol (Adana İdare Mahkemesi Üyeliği)

Atamalar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

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