HÜDA PAR: Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkartmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.
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Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı açıklama ile 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.
Bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 maddenin olduğunu belirten Yapıcıoğlu, “Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık.” dedi.