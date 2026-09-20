HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Artık şiddete geri dönmek yok

HÜDA PAR Batman 5’inci Olağan İl Kongresi, 'Dürüst siyaset, gerçek adalet’ sloganıyla Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililerin katılımıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlendi. Tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Emin Doğru, il başkanı seçildi. Kongrede konuşan Yapıcıoğlu, Gazze’ye ilişkin, “2023 yılının 7 Ekim’inde Aksa Tufanı denilen bir operasyondan sonra çok yoğun saldırılar Gazze’ye yapıldı ve Gazze neredeyse bir bütün halinde yıkıldı. 80 binin üzerinde şehit var. 10 bin kişinin cesedi henüz enkaz altında. Gazze’yi unutmayın. Unutturmayın. Gündeminizden düşürmeyin. Dualarınızdan eksik etmeyin. Gazze şu anda da 2-3 yıl önceki gibi sizin yardımlarınıza muhtaç durumda. Elinizden ne geliyorsa lütfen bunu yapmaya devam edin” ifadelerini kullandı.

‘Artık geri vites yok’

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinen Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

“Bir süreç başladı değil mi? Adına resmi makamların ‘Terörsüz Türkiye’ süreci dediği. Biz de diyoruz ki, haydi buyurun bir tane de ‘Faizsiz Türkiye’ süreci başlatalım. Başlatalım ki fakir fukara nefes alsın. Bu sömürü düzeninin çarkına küçük de olsa bir çomak sokmuş olalım. İnşallah 40 küsur yıllık şiddet parantezi kapanıyor. Biz bu meseleyi ne istismar ettik, ne inkar ettik. Bu meselenin çözümünün silah olmadığını, şiddet olmadığını ısrarla belirttik. Nihayet gelinen noktada silahın ve şiddetin devreden çıkarılması gerektiği konusunda önemli bir konsensüs oluştu. Bu işin iki ayağı var. Birisi şiddeti sona erdirmekse; diğeri de kardeşliği yeniden tesis etmek. Meclis’te rekor bir oyla kabul edilen bu yasanın geçmesinden sonra bu işin geri dönüşü olmaz. Bu kadar yüksek oyla, bu kadar yüksek bir destekle, bu kadar farklı siyasi partinin verdiği destekle Meclis’ten bu kanun geçtikten sonra artık bunun gereğini yapmak gerekir. Artık geri vites yok. Artık şiddete geri dönmek yok. Artık verilen sözleri unutmak yok. İnşallah, Allah’ın izniyle önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak. Şiddet sayfası kapanacak.”

‘Yeni bir anayasa yazımı olacaktır'

Sürecin ardından yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmesi gerektiğini savunan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu mesele siyaset yönünden çözülecek ama bunun çözümü lafla olmaz. Bunun hukukunu hep birlikte tesis edeceğiz inşallah. Bu parantez kapandıktan sonra iş yeni başlıyor dedik. Yapılacak işlerden birisi de yeni bir anayasa yazımı olacaktır. Yeni anayasayla ilgili konu gündeme geldiğinde kazan kaldıranlar, ‘Bu Meclis’in anayasa yapma hakkı ve yetkisi yoktur diyenler’ elbette bu yönde adımlar atıldığında yine koro halinde konuşmaya başlayacaklar. Diyorlar ki ‘Ancak Kurucu Meclis anayasa yapar.’ Bu Meclis anayasa yapamayacaksa hangi meclis yapacak? Oyların yüzde 40’ının, 50’sinin dışarıda kaldığı meclisler mi yapacak? Ya da bir cunta gelip yönetime el koyacak da onlar mı anayasayı değiştirecek? 1982’den bu yana 44 yıl geçti. Darbenin üzerinden 46 yıl geçti. Bu anayasa defalarca değiştirildi. 21 kez değişiklik geçirdi. Yamalı bohçaya döndü. Pek çok maddesi şu anda yürürlükte değil. Tamamen ilga edildi. Yamalı bohçaya döndü ama darbeci ruhu dimdik ayakta. Bu darbeci ruhu tamamen silelim. Milletin inancıyla, tarihiyle, örfüyle uyumlu bir anayasayı kendimiz yapalım, dışarıdan ithal değil