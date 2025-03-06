HÜDA PAR: “Zorunlu eğitim, bireysel özgürlükleri kısıtlıyor”

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son günlerde gündeminde olan zorunlu eğitim başlığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zorunlu eğitimi hedef alan Yapıcıoğlu, "Bireysel özgürlükleri kısıtlayan bir yapıya sahiptir" diyerek kaldırılmasını savundu.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada parti, öğrencilerin ve velilerin eğitim sürecinde kendi tercihlerine uygun alternatif yolları seçme hakkından mahrum bırakıldığını öne sürdü.

"Vasıfsız gençlerimizin iş bulması zorlaşmaktadır"

Ayrıca açıklamada zorunlu eğitimin mesleki eğitimi geri plana ittiği söylendi, “Herhangi bir meslek sahibi olmayan vasıfsız gençlerimizin iş bulması zorlaşmaktadır” denildi.

Yapıcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Öncelikle, zorunlu eğitim sistemi bireysel özgürlükleri kısıtlayan bir yapıya sahiptir. Öğrenciler ve veliler, eğitim sürecinde kendi tercihlerine uygun alternatif yolları seçme hakkından büyük ölçüde mahrum bırakılmaktadır. Bu durum, farklı yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip bireylerin aynı kalıba sokulmasına neden olmakta, alternatif eğitim modellerinin gelişimini de engellemektedir.

"Zorunluluk, eğitim ortamlarında verimi düşürür"

Öte yandan, zorunlu eğitimin standart ve tek tip bir müfredata dayalı olması, mesleki eğitimin geri plana itilmesine yol açmıştır. Akademik başarı odaklı bu yaklaşım, gençlerimizin iş gücü piyasasına uygun beceriler edinmesini zorlaştırmakta ve ara eleman ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır.

Diğer taraftan herhangi bir meslek sahibi olmayan vasıfsız gençlerimizin iş bulması zorlaşmaktadır. Zorunluluk, eğitim ortamlarında verimi düşürmekte ve öğrenci-öğretmen ilişkilerini zedelemektedir.

Bugün ülkemizde üniversite sınavına giren öğrenci sayısı 3 milyonu aşmış durumdadır. Oysa özellikle lise eğitimi zorunluluk kapsamından çıkarılsa hem üniversite kapılarında yaşanan yığılmanın önüne geçilecek hem de üniversite mezunu işsizler ordusuna yenilerinin eklenmesi engellenecektir."