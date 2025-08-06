HÜDA PAR'lı siyasetçi sahte diplomasının olduğunu bilmediğini iddia etti: "Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk"

Onlarca kişiye sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesiyle ilgili soruşturmada ilginç isimler çıkmaya devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının e-imza soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede ismi geçenlerden biri de HÜDA PAR'lı Ferhat Uzun.

Soruşturma kapsamında 26 Mayıs 2025 tarihinde tutuklanan Ferhat Uzun, kendi ifadesine göre iki ay sonra tahliye edildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden sahte diploma

DW'den Tuğba Tekerek'in haberine göre iddianamede Ferhat Uzun'un Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte diploma sahibi olduğu öne sürülüyor. Soruşturma dosyasına göre, Uzun'a ait telefon kayıtları sahte mezuniyet belgesinin oluşturulduğu gün olan 3 Mart 2024 tarihinde Uzun'un telefonundan 11 kez mezun mezun belgesi sorgulaması yapıldığını gösteriyor.

"Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi Allah razı olsun"

Ancak Uzun ifadesinde bunu tesadüfen fark ettiğini öne sürdü. Mezuniyet kaydı olduğunu Umut Kervanı isimli bir yardım derneğine üyelik işlemleri esnasında e-devletten mezun belgesi sorgulama işlemleri yaparken fark ettiğini savunan Uzun'un sonrasında çevresine bu konu ile ilgili danıştığında yanlışlık olabileceği yönünde hareket ettiğini anlattığı iddianamede yer aldı.

İddianamede sahte diploma oluşturulduktan sonra Uzun adına gazeteye kayıp diploma ilanı verilmesi de aleyhindeki bir başka delil olarak gösterildi. Bu, fiziki diploma telep etmeden önce gerekli olan bir işlem.

Uzun, ifadesinde bundan da bilgisi olmadığını iddia etti. Uzun, yasa dışı olarak oluşturulan mezuniyet diplomasının kayıp olduğuna dair kendi adı ve TC kimlik numarası ile kayıp ilanını ne amaçla gazetelere verdiği konusunda bilgisinin olmadığını söyledi.

İddianamede yer alan delillerden bir diğeri de Uzun'un telefon rehberinde inşaat mühendisi olarak kayıtlı bir kişiye attığı mesaj. Mesajda şöyle deniyor:

"Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi Allah razı olsun (…) sen gel benim yanıma takıl seni bir yere yerleştiririz Allah'ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın."

Uzun: Telefonum başkaları tarafından kullanılıyordu

DW Türkçe'nin de ulaştığı Uzun, hakkındaki iddiaları reddederek oluşturulan diploma için "Ne e-devletten indirildi, ne kullanıldı, ne herhangi bir yere verildi" şeklinde savunma yaptı. Telefonunun başkaları tarafından da kullanıldığını iddia eden Uzun, "Bu mesajı kimin attığını, emin olun bilmiyoruz" dedi.

"Rüşvet alan da veren de melundur" demişti

İddianameye göre Uzun'un telefonunda sahte diploma satın alınması ve ücretinin ödenmesine dair mesajlar da yer alıyor.

Bingöl doğumlu olan Ferhat Uzun, Niğde belediye başkan adaylığı tanıtımında verilen bilgiye göre HÜDA PAR Adana Seyhan teşkilatında aktif siyasete başladı.

Uzun'un sosyal medyasında paylaştığı seçim videolarında ve mesajlarında sıkça dürüstlük temasına vurguladığı görülüyor. Uzun, bir esnaf ziyareti sırasında "Rüşvet alan da veren de melundur" sözleri ile dikkat çekmişti.

HÜDA PAR: Kendisiyle ilişkimiz kalmadı

HÜDA PAR da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Ferhat Uzun'la partinin artık bir ilişkisi olmadığını belirtti. "Şahıs, geçmişte belediye başkan adayı olarak gösterilmiş, ancak şu anda partimizle herhangi bir bağlantısı yoktur" denilen açıklamada, "ucu kime dokunursa dokunsun soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiği" ifade edildi.