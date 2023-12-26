HÜDA PAR'lı Yapıcıoğlu: Eyalet sistemi, özerklik ve federasyonu tartışabiliriz

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçesine ilişkin söz aldı. AK Parti listelerinden Meclis’e giren Yapıcıoğlu, kapitalist ekonomi modelinde faizin önemli bir sömürü aracı olarak işlev gördüğünü söyledi.

Yapıcıoğlu “2003 yılından bu yana faiz giderlerinin bütçeye oranı yıllara göre kademeli olarak yüzde 41’den yüzde 11’e kadar düşmüştü. Aynı şekilde faiz giderlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı da son 20 yılda bariz bir şekilde azaldı.” diye konuştu.

Parti programını okudu

Yapıcıoğlu, konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan eyalet sistemi ve özerkliğe ilişkin ifadeleri okudu. Yapıcıoğlu, “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer, lütfen... Eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok, kendinize yakışanı yapıyorsunuz" dedi.” dedi.

Bu sözler üzerine CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, "Son söz konuştuktan sonra bizimdir. Ben ona bir dakika cevap vereceğim. Bunu konuşan insanlar bu ülkede ne ilan ediliyor ve bu bütçeyi savunmayı bu beyefendiye bırakıyorlar. Ben bundan utanç duyuyorum dedim" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç ise gazetecilerin Yapıcıoğlu'nun sözlerine ilişkin sorulara, "Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir" yorumunu yaptı.