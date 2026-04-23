"Siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ’ye yardım" suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan hukukçu Rezan Epözdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hakkında takipsizlik kararı verilen Epözdemir, "Hukuk garabeti mahiyetindeki Casusluk ve Fetö’ye yardım isnadının, hukuka aykırı, gerçek dışı ve iftira olduğu yargı kararıyla sabit hale geldi ve adalet tecelli etti." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos'ta "rüşvet vermek", "siyasi-askeri casusluk" ve '"FETÖ’ye yardım" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Rüşvet vermek suçundan tutuklanan Epözdemir hakkında diğer suçlamalardan başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek hukukçu Rezan Epözdemir hakkında takipsizlik kararı verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Epözdemir, "sosyal medyada menfaat karşılığı hareket eden troll organizasyonları ile itibar suikasti ve haysiyet cellatlığına maruz bırakıldım. Bu nedenle üzüntüden annem ve eşim kötü bir hastalığa tutuldu, çocuklarımın psikolojisi bozuldu, ailem ve müvekkillerim mağdur edilerek zulme uğradı." ifadelerini kullandı.