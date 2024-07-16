Hulusi Akar'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması: Savaş başladı

Eski Savunma Bakanı Hulusi Akar Habertürk'te canlı yayında soruları yanıtladı. 2016 yılında Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişimiyle açıklamalarda bulundu.

Akar’ın en çok konuşulan açıklaması Hakan Fidan hakkındaki sözleri oldu. Hulusi Akar, 15 Temmuz 2026 gecesiyle ilgili “O gece büyük bir şok yaşadım. Hakan Fidan'ın alınacağını öğrendik. Uçuşlara müsaade edilmemesi emri verdim” dedi.

"3. Dünya Savaşı başladı"

Son zamanlarda gündeme gelen 3. Dünya Savaşı'yla ilgili de konuşan Akar, 3. Dünya Savaşı'nın bir bakıma başladığını belirterek, savaşın üç aşamadan oluştuğunu ifade etti. Şu anda dünyada yaşananların savaşın hazırlık aşamasını oluşturduğunu vurgulayan Akar "Bu hazırlıkların yeterli olduklarını gördüklerinde savaş başlar" dedi.