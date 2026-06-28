Hülya Avşar, Kadir İnanır'ı bu sözlerle uğurladı
Kadir İnanır ile 1984 yılında Yabancı ve Güneş Doğarken, 1985 yılında da Ölüm Yolu filminde başrol paylaşan Hülya Avşar, sanat devinin cenaze töreni sırasında duygularını paylaştı. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Oyuncu Hülya Avşar ise İnanır'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Ben yine iyileşip yine reklamlarda oynayacak, yine bizlerle olacak diye bakarken şoka girdim." dedi.