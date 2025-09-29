  1. Ekonomim
Hülya Avşar, Sarıyer’deki evinin kiracısıyla mahkemelik oldu. Kira anlaşmazlığı davasında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Hülya Avşar’ı haklı buldu ve mahkeme yeni kira bedeli belirledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hülya Avşar, kiracısı ile karşı karşıya geldi! Kira anlaşmazlığını mahkeme çözdü
Hülya Avşar, Sarıyer’deki kiracısıyla kira artışı nedeniyle mahkemelik oldu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Avşar'ı haklı buldu ve yeni kira bedeli belirlendi. Kiracı uzun süredir 25 bin TL kira ödüyordu...

 Hülya Avşar kira yüzünden kiracısıyla karşı karşıya geldi

Sarıyer Büyükdere’deki dairesinde oturan kiracısıyla kira artışı yüzünden uzun süredir hukuki mücadele veren Hülya Avşar, nihayet sonuç aldı. Arabuluculuk görüşmeleri sonuçsuz kalınca devreye giren İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, ünlü sanatçının talebini değerlendirerek yeni kira bedelini belirledi.

 Kiracı 25 bin TL ödüyordu

Hülya Avşar'ın Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki dairesinde B.Ş. isimli kişi 25 bin TL bedelle kirada oturuyordu. Geçtiğimiz yıl artış zamanı geldiğinde Avşar kirayı iki katına çıkarmak istedi. Ancak kiracı bu karara uymadı.

Arabuluculuktan sonuç çıkmadı

Taraflar arasında arabuluculuk çalışmaları da sonuç vermeyince Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Avşar dilekçesinde, kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle oturmaya başladığını şu an düşük bir bedel ödediğini belirtti. 

Mahkeme yeni kira bedeli belirledi

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, ünlü sanatçının alacağı yeni kira bedelini açıkladı. B.Ş.'nin, ev sahibi Hülya Avşar'a artık 45 bin TL kira ödemesine karar verildi.

