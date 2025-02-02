Hülya Koçyiğit açıkladı: Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl?

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti.

"İyi çok şükür"

Tedavisi İstanbul'da devam eden Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre bir etkinliğe katılan Hülya Koçyiğit, yakın dostunun son durumu hakkında bilgi verdi.

Hülya Koçyiğit, "Filiz şu an da daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı. Bu ara daha iyi çok şükür" dedi.

"Dualarım seninle beyaz orkidem"

Öte yandan Hülya Koçyiğit, yakın arkadaşı Filiz Akın için paylaşım yapmış ve "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz" demişti.