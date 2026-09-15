HÜRKUŞ-II Türkiye'de bir ilke imza attı

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Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformuna ilk kez Askerî Tip Sertifikası verildi. HÜRKUŞ-II, uluslararası standartlara uygun ve tamamen millî insan kaynağıyla yürütülen kapsamlı sertifikasyon sürecini tamamladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sertifikanın Türkiye'nin kendi hava araçlarını sertifikalandırma yetkinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

1.790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı

HÜRKUŞ-II için yürütülen çalışmalar kapsamında 12 ayrı sertifikasyon disiplininde toplam 1.790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı.

Süreçte 950 kanıt dokümanı teknik açıdan incelendi ve hava platformunun belirlenen standartlara uygunluğu farklı testlerle değerlendirildi.

Toplam 153 test başarıyla tamamlandı

HÜRKUŞ-II üzerinde 38 laboratuvar testi, 71 yer testi ve 44 uçuş testi yapıldı. Böylece sertifikasyon sürecinde toplam 153 test başarıyla tamamlandı.

Müşterek teknik çalışma; Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TR Uçuşa Elverişlilik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ilgili kurumların uzman ve mühendislerinin katılımıyla yürütüldü.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Askerî Tip Sertifikası'nın millî havacılık kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu açıkladı.