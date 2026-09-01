Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri vuruldu

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Basra Körfezi'nin kritik geçiş noktası Hürmüz Boğazı'ndan çıkan iki petrol süper tankerinin kısa aralıklarla kimliği belirlenemeyen cisimlerle vurulduğu bildirildi.

Deniz güvenliği danışmanlık şirketi Marisks'e göre Suudi Arabistan merkezli Bahri tarafından işletilen çok büyük ham petrol taşıyıcısı Sidr, Umman'ın Khasab kentinin kuzeydoğusunda seyir halindeyken vuruldu.

İkinci tankere üç cisim isabet etti

Sinokor tarafından işletilen Senegal Prosperity adlı tanker ise Umman'ın doğusunda ilerlerken üç bilinmeyen cisimle vuruldu.

Marisks, her iki geminin de Basra Körfezi'nden çıkış yaptığını belirtti.

Bahri ve Sinokor, olayla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları da daha önce Hürmüz Boğazı'ndan çıkış geçişini tamamlayan bir tankerin üç bilinmeyen cisimle vurulduğunu bildirmiş ancak geminin adını açıklamamıştı.