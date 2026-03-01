Hürmüz Boğazı'nda Türk gemileri için olağanüstü hal ilan edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği Hürmüz Boğazı ile ilgili kritik bir seyir ve güvenlik duyurusu paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, İran'ın boğazdan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından bölgede seyreden Türk ticari gemileri için olağanüstü hal protokolleri devreye sokuldu.

Denizcilere uyarı yapıldı

Dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan bu gelişme, sıcak bir çatışma veya gemilere el konulma ihtimalini gündeme getirdi. Yetkililer, bölgedeki telsiz frekanslarından geçişlerin yasaklandığına dair anonslar yapıldığını teyit ederek, Türk denizcilerini azami dikkat göstermeleri konusunda uyardı.

Olağanüstü hal durumu ilan edildi

Açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise Türk bayraklı gemiler için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu'nun (ISPS) en üst seviyesi olan Seviye 3 ilan edilmesi oldu.

Denizcilik terminolojisinde "kırmızı alarm" anlamına gelen ISPS Kod 3, belirli bir güvenlik tehdidinin veya olayın muhtemel veya an meselesi olduğu durumlarda uygulanıyor. Bu karar uyarınca bölgedeki Türk gemileri; Tüm giriş-çıkışları sıkı kontrol altına alacak, kriz ve olağanüstü hal protokollerini harfiyen uygulayacak, gerekli görülmesi halinde acil rota değişikliklerine gidecek.

AAKKM 7/24 görev yapacak

Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemi kaptanlarına bölgedeki güncel seyir duyurularını kesintisiz olarak takip etmeleri talimatını verdi. Olası bir tehlike, taciz veya acil durumda gemilerin, Ankara'da 7/24 esasıyla görev yapan ve kriz anlarında devletin ilgili diğer birimlerini (askeri ve diplomatik) hızla devreye sokabilen Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile derhal temas kurması istendi.



