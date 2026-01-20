Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanımı, bulundurma ve fuhuş bağlantılı soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Hürriyet gazetesi köşe yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca Abdullah Gençal ve İbrahim Barut da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ancak bu 7 kişiden yalnızca 4'ü yakalanırken, kalan 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet birimlerinde işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin sağlık kontrolleri ve Adli Tıp Kurumu'nda saç ile kan örneklerinin alınmasının ardından ifadeleri alınacak ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Gözaltına alınanlar:

-Bilal HANCI

-Mehmet ÜSTÜNDAĞ

-Abdullah GENÇAL

-İbrahim BARUT

Soruşturma; “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ile “fuhuşa teşvik, aracılık ya da yer sağlamak” iddialarını kapsıyor.

Dosyanın önceki aşamalarında, aralarında Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Hürriyet yazarı, kamuoyunda “Cihanna” olarak bilinen Cihan Şensözlü’nün de bulunduğu çok sayıda medya mensubu tutuklanmıştı.