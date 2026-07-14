Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi
Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara'da yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada süreç adliyeye taşındı. Gözaltında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Ne olmuştu?
CHP belediyelerine yönelik operasyonlar kapsamında; 11 Temmuz’da 1989’dan beri CHP’nin yönetiminde olan Ankara’nın en büyük ilçe belediyesi Çankaya Belediyesi’ne operasyon düzenlenmişti.
Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner, belediye başkan yardımcısı Mesut Akıncı, Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım da bulunduğu 36 kişi hakkında “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verilmişti.