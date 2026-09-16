Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı: Aramco tesisi ve hava üssü hedef alındı

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Seri, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki ulusal petrol şirketi Aramco tesisine çok sayıda balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Tesisin doğrudan isabet aldığını ileri süren Seri, ayrıca Hamis Muşayt Hava Üssü'nün de bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını aktardı.

Seri, Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını sürdüreceklerini belirterek, "kuşatmaya karşı kuşatma, saldırıya karşı saldırıyla" karşılık vereceklerini ifade etti.

Öte yandan, Suudi Arabistan'dan Husilerin saldırı iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürmüştü.

Suudi Arabistan: Hava savunma güçleri Mekke hava sahasına girmeye çalışan İHA'yı imha etti

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke’deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ettiğini belirtti.

Maliki, söz konusu İHA'nın Mekke şehrinin güneyinde engellendiğini ve imha edildiğini bildirdi.

Tuğgeneral Maliki, şöyle devam etti:

“Bu düşmanca ve terörist girişim, 27 Temmuz 2017'deki balistik füze saldırısının ardından Mekke-i Mükerreme'yi hedef almaya yönelik ikinci girişimdir. Vahyin indiği, risaletim diyarı ve dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca Müslümanın sevgilisi olan kutsal toprakları hedef alma girişiminde bulunmak utanç verici bir eylemdir. Milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtmaya yönelik bu eylem, terörist Husilerin ihlallerle dolu kara sicilinde yeni bir utanç lekesi olarak kalacaktır.”

Hac ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Maliki, "Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Husilerin bu düşmanca ve terörist davranışlarına karşı gerekli ve caydırıcı tüm tedbirleri almakta tereddüt etmeyecektir" ifadesini kullandı.

Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağını düşürdüklerini iddia etti

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının Marib ili semalarında yerli yapım karadan havaya füzeyle vurulduğunu savundu.

Seri, düşen uçağın enkazını aramak için bölgeye gelen diğer F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının da yerli füzelerle hedef alındığını ve bölgeden uzaklaşmaya zorlandığını ileri sürdü.

Son bir hafta içinde Yemen'in Taiz, Lahic, Cevf, Hacce, Marib, Sada ve Beyda vilayetlerine Suudi Arabistan'a ait "F-15" ve "Typhoon" tipi uçaklarla 450'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen Seri, Yemen semalarının her türlü ihlal ve saldırıya karşı kapalı olacağını ifade etti.

Husilerden Mekke açıklaması

Öte yandan Seri, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını belirten Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak bir strateji izlediklerini ifade etti.

Husilerden Mekke’ye yönelik tehdit iddialarına yalanlama

Husiler, dün, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan’daki kutsal mekanların Yemen kaynaklı bir tehdidin hedefi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Husilere ait Al Masirah televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolündeki Sana’daki askeri bir kaynak, Mekke’ye yönelik Yemen kaynaklı herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak, Mekke ve kutsal mekanların hedef alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

ABD, Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'a seyahat uyarısını 3. seviyeye yükseltti

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, seyahat uyarısı "Seviye 3: Seyahati Yeniden Değerlendirin" kategorisine yükseltilirken, "Husilerin saldırı tehdidi ve artan terör riski" nedeniyle Yemen sınır hattı "Seviye 4: Kesinlikle Seyahat Etmeyin" kapsamına alındı.

Açıklamada, Tahran yönetiminin yanı sıra İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı yeniden vurma tehdidinde bulunduğu vurgulandı.

Husilerin ve "İran kaynaklı unsurların" sınır kasabaları, şehir merkezleri, askeri üsler ve kritik enerji altyapılarını İHA, füze ve roketlerle hedef alma riskinin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, havada imha edilen mühimmatların şarapnel parçalarının da siviller için ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik riskleri nedeniyle hükümet personelinin Yemen sınırına 20 milden (yaklaşık 32 kilometre) fazla yaklaşmasının ve zorunlu haller dışında Katif kentine gitmesinin yasaklandığı vurgulanarak Cizan, Asir ve Necran bölgelerine seyahatlerin de özel izne tabi tutulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'daki yerel mevzuata dikkat çekilen açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik adli ve cezai uyarılarda bulunuldu.