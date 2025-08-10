Husumetlilerin oturduğu kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açtı: İçeridekiler şans eseri kurtuldu

Dün akşam saatlerinde Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetlilerin bulunduğu kıraathaneye ateş açtı.

Saldırganın elindeki tüfekten çıkan mermiler kıraathaneye isabet ederken, şans eseri içeride bulunan kimse yaralanmadı.

Polis hızla müdahale etti

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın kaçmasını engellemek için geniş güvenlik önlemleri aldı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Yaşanan panik kameraya yansıdı

Olay anına tanıklık eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın elinde pompalı tüfekle kıraathaneye yönelmesi, ateş açması ve ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi görülüyor. Görüntülerde çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ve tedirginlik de açıkça hissediliyor.

Polis, olayın sebebini ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

Güvenlik güçleri, saldırganın ve olayla bağlantılı diğer kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Mahalle sakinleri arasında süregelen husumetin nedenleri de araştırılıyor.