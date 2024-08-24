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Huzurevindeki yangında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da bulunan bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Huzurevindeki yangında hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti
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Antalya'da özel bir huzurevinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenerek Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel Çankaya (61), 10 gün süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

Çankaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini Köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Çankaya'nın ailesinin huzurevi yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Öte yandan yangında yaralananlardan Kerim Güvenç'in (80) de, üç gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangında hayatlarını kaybeden Çankaya ve Güvenç'in oda arkadaşı olduğu bildirildi.

Olay

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

 

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