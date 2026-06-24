IAEA Başkanı Grossi: İran'daki nükleer tesisler yeniden denetlenecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, İran'daki uranyum zenginleştirme tesislerine yönelik denetimlerin yeniden başlayacağını açıkladı.

Grossi, denetçilerin nihayetinde İran'daki tesislere erişim sağlayacağını belirtirken, denetimlerin ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir takvim bulunmadığını ifade etti.

Grossi, denetimlerin başlamasına ilişkin sürenin birkaç gün ile yaklaşık 10 gün arasında değişebileceğini söyledi.

IAEA Başkanı, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının, anlaşma kapsamındaki nükleer faaliyetlerin Ajans gözetiminde yürütülmesini öngördüğünü belirtti.

Grossi, anlaşmanın İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun seyreltilmesini de içerdiğini kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da İran'ın IAEA denetçilerini yeniden ülkeye davet etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran tarafının Grossi ile görüşmediğini ve denetimlere ilişkin somut bir takvim bulunmadığını söyledi.

Böylece taraflardan gelen açıklamalar, denetim sürecinin ayrıntıları konusunda henüz tam bir netlik sağlanmadığını ortaya koydu.