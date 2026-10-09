İBB 2027 destek paketini açıkladı: Emekliye 4+4 bin lira bayram ikramiyesi

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Aile Destek Paketleri Tanıtım Töreni’nde açıklanan program kapsamında anne adaylarından çocuklu ailelere, engelli çocuğu bulunan hanelerden emeklilere ve şehit yakınları ile gazilere kadar farklı gruplara yönelik nakdi ve sosyal destekler duyuruldu. Programda beslenme, süt, pazar, kira ve bayram yardımlarının yanı sıra spor tesisleri ile kent lokantalarına ilişkin uygulamalara da yer verildi.

Fatih Saraçhane’deki İBB Başkanlık binasında düzenlenen programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026-2035 dönemini “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan ettiğini hatırlattı.

Anne adaylarına 5 bin lira, 100 bin çocuğa halk süt desteği

İBB’nin 2027 yılında 50 bin anne adayına kişi başı 5 bin lira beslenme desteği vermeyi hedeflediğini belirten Aslan, bu kapsamda toplam 250 milyon liralık kaynak ayrılmasının planlandığını bildirdi.

Belediyenin gelecek yıl 100 bin çocuğa her ay düzenli olarak Halk Süt ulaştırmayı amaçladığını aktaran Aslan, Engelli Çocuğu Olan Ailelere Nakdi Destek Paketi kapsamında da 20 bin aileye hane başına 5 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Aslan, 6 bin şehit yakını ve gazi hanesine de yeni bir destek sağlanacağını belirterek hane başına ortalama 7 bin 500 lira olmak üzere toplam 45 milyon liralık yardım verileceğini kaydetti.

Belediyenin spor tesislerine yönelik uygulamalarına da değinen Aslan, 2027 yılında emeklilerin, Anne Kart sahibi annelerin ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınların belediyeye ait spor tesislerinden yalnızca 1 lira karşılığında yararlanabileceğini söyledi.

İstanbulkart desteği 6 milyar liraya ulaşıyor

Sosyal Destek İstanbulkart Projesi kapsamında bugüne kadar 471 bin 492 haneye ulaşıldığını belirten Aslan, ailelere 11 milyar 650 milyon liradan fazla düzenli nakdi destek sağlandığını ifade etti.

Aslan, 1 Ocak itibarıyla aylık destek tutarlarının 2 bin 500 liraya yükseltildiğini aktararak 2027 yılında 200 bin hane için toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

Kent lokantalarına ilişkin bilgi de veren Aslan, yıl sonuna kadar dört yeni Kent Lokantası'nın hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki desteklere de değinen Aslan, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında bulunan ev sahipleri ile kiracılara 18 bin lira, emeklilere ise 20 bin lira destek sağlanacağını dile getirdi.

Asgari ücretlilere yönelik pazar desteği kapsamında gelecek yıl 100 bin kişiye kişi başına 5 bin lira yardım verilmesinin hedeflendiğini belirten Aslan, emekliler için de ayrı bir pazar desteği programı açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

“100 bin emeklimize kişi başı 10 bin lira olmak üzere toplam 1 milyar liralık pazar desteği sağlayacağız.”

Emekliye yıllık 24 bin lira kira ve 8 bin lira bayram yardımı

Emeklilere yönelik desteklerin kira ve bayram yardımlarıyla sürdürüleceğini belirten Aslan, 2027 yılında kirada yaşayan ihtiyaç sahibi 100 bin emekliye yıllık 24 bin lira kira desteği verilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bu program için toplam 2 milyar 400 milyon liralık kaynak ayrılacağını kaydetti.

Emeklilere yönelik bayram desteğinin de başlatılacağını bildiren Aslan, 2027 yılında 100 bin emekliye Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira, Kurban Bayramı'nda ise 4 bin lira olmak üzere yıllık toplam 8 bin lira ödeme yapılacağını belirtti. Bayram yardımları için ayrılması planlanan kaynağın 800 milyon lira olduğunu ifade eden Aslan, açıklamasını “Hayırlı uğurlu olsun. Helali hoş olsun.” sözleriyle tamamladı.

Programa Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın yanı sıra İBB'nin üst yönetimi ve bürokratları, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.