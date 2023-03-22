İBB, 60 noktada iftar yemeği verecek

İBB İstanbul'un 60 noktasında iftar yemeği dağıtacak. İftar menüsü çeşitli çorbalar, etli ana yemek, yardımcı yemek, su, ayran ve tatlıdan oluşacak. Her gün 15 farklı noktada mobil büfeler ve çadırlardan bin kişilik kumanya dağıtımı gerçekleştirilecek. İBB, ayrıca hastane acil servislerinde 7 bin 500 kişilik sahurluk ikramında bulunulacak. Kumanyalarda; çorba, sandviç çeşitleri, tatlı, su ve meyve suyu bulunacak.

Dağıtımlar Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında; Yenikapı Marmaray İstasyonunda; Beşiktaş ve Kadıköy İskelesinde; Ümraniye, Çekmeköy, Kozyatağı, Kartal metro istasyonlarında ve Eminönü, Şirinevler, Üsküdar meydanlarında yapılacak. Kahvaltılıklar ile içeceklerden oluşan sahurluk ise Ramazan ayı boyunca İstanbul’daki hastanelerin acil servislerinde 150 bin adet, İBB ve güvenlik birimlerine yönelik ise 72 bin adet dağıtılacak.

Buna karşın İBB Kent Lokantaları, Ramazan ayı boyunca 13.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Sayısı 8’e çıkartılacak Kent Lokantalarında iftar saatlerinde iftar yemeği de verilecek. İBB İştiraki Halk Ekmek’in el değmeden ürettiği 300 gramlık İstanbul Pidesi, tüm bayilerde 5 TL’den satılacak.

Öte yandan İstanbul’daki tarihi ve selatin camilerin temizlik, ışıklandırma, güvenlik, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi gibi hizmetlerini de yıl boyunca sürdüren İBB, Ramazan’a uygun kültürel etkinlikler de düzenleyecek. Üsküdar, Beyazıt, Eyüpsultan, Ümraniye ve Küçükçekmece meydanları başta olmak üzere birçok ilçede kültür-sanat ve geziler yapacak.

Ramazan etkinlikleri kapsamında; konser, söyleşi, tiyatro ve atölyeler yapılacak. Yemek ve el emeği stantları ile dinlenme alanları oluşturulacak. Ayrıca İBB Kültür AŞ’ye bağlı müzeler, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra yerli ziyaretçilere ücretsiz olacak.

Hatay’da da iftar verilecek

İBB, AFAD’ın koordinasyonunda sorumlu olduğu Hatay’da depremzedelere yönelik hizmetlerine Ramazan ayı boyunca da devam edecek. Antakya, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde her gün toplam 8 bin kişilik iftar yemeği ikram edilecek.