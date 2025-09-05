İBB, 8 Eylül'de saat 16:00'ya kadar toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı
İBB, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06:00 – 16:00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06:00 – 16:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz kullanılacağını duyurdu.
İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir okulların açılacağı ilk gün trafikte yoğunluk oluşmaması için İstanbulluları toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet etti.
Öte yandan 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da okullar saat 10:00'da başlayacak.
Gündem