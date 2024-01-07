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İBB adaylığı sonrası Murat Kurum'dan ilk mesaj

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerle ilgili video paylaşımında bulundu. Murat Kurum, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra Sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak" notunu düştü.

Haber Merkezi
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İBB adaylığı sonrası Murat Kurum'dan ilk mesaj
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Murat Kurum'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

* İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız.#HazırızKararlıyız

* Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!

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