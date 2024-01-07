İBB adaylığı sonrası Murat Kurum'dan ilk mesaj

Murat Kurum'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

* İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız.#HazırızKararlıyız

* Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!