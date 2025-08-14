İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin de tutuklandı

Taner Çetin ve oğlu Örsan Çetin’in avukatı Mehmet Gören, gizlilik kararı bulunan dosyadaki sızdırmalara tepki gösterdi, iddianamenin bir an önce hazırlanmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki sabah bir açıklama yaparak İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Gözaltına alınanlar bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ve hakimlik işlemleri akşam saatlerinde sona erdi. Sulh Ceza Hakimliği adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı hakkında tutuklama kararı verdi. 7 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında daha 84 gün önce tutuklanan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin de bulunuyor. Taner Çetin'in eski eşi Canan Çetin de ise adli kontrol ile serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

Taner Çetin ve oğlu Örsan Çetin’in avukatı Mehmet Gören kararın ardından bir açıklama yaptı. Gören, gizlilik kararı bulunan dosyadaki sızdırmalara tepki gösterdi, iddianamenin bir an önce hazırlanmasını istedi. Gören şunları söyledi:

"İçi boş bir operasyon"

"Yapılan operasyonel çalışmanın içi o kadar boş ki operasyon sabahı, kamuoyunda bir karşılık bulması için bu operasyonun, dayanak gösterilmiş operasyona. 1-2 gün önce basın mensuplarına, televizyonlara sızdırılan bir görüntü mevcut. Sözde, müvekkilim Taner Çetin'in rüşvet aldığı, rüşvet verdiği, para saydığına ilişkin bir iddia söz konusu. Ve bu yapılırken de, manşetlerde Taner Çetin'in ismi zikredilerek bir durum söz konusudur. Ancak, teknik ve usuli açıdan bu videoyu değerlendirdiğimizde, bu videoya nasıl ulaşıldığı, kimin elinin ürünü olduğu, videonun kim tarafından servis edildiği, servis eden kişinin şu ana kadar neden ortaya çıkarmadığı da bizi düşündürmektedir. Yani, iki gün önce yapılan bir operasyon var, içi boş bir operasyon, buna dayanak teşkil edecek hukuka aykırı bu videonun, delillendirme çalışması olarak ortaya çıkarıldığı, daha doğrusu sızdırıldığını düşünmekteyiz.

"Tamamen bir montaj çalışması olduğunu düşünüyoruz"

İlginçtir ki, video 3 kareden oluşan bir video tek parça haline getirilmiş. 1 dakika 13 saniye kapsayan bir video. 3 farklı kareden oluşan video çalışması, tek bir kareye sığdırılmış. Bunu nereden anlıyoruz? Para sayan ve rüşvet verdiği iddia edilen şahsın her 3 görüntüsünde farklı renkteki kıyafetler bulunmakta. Tamamen bir montaj çalışması olduğunu düşünüyoruz. Burada, hedef şahıs aslında doğrudan Ekrem İmamoğlu, dolaylı olarak da Taner Çetin olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü, Sulh Ceza Hakimliği’nde şüphelerin sevk yazısına baktığımız zaman, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan bir örgüt olduğu, Murat Ongun'un yöneticisi olduğu ve para, finans desteği ve rüşvet elde edilen paraların müvekkilim Taner Çetin tarafından sağlandı iddiası var. Ne hikmetse bütün şüpheliler hakkında sevk yazısında bulunan iddialar bunlar. Ancak bunlarla ilgili dün kolkollukta tarafımıza veya şüphelilere sorulan tek bir soru dahi bulunmamaktadır.

"İddianamenin bir an önce hazırlanmasını istiyoruz"

İddianamenin bir an önce hazırlanmasını istiyoruz. Sayın savcılarımıza buradan sesleniyorum. Çünkü, dosyada gizli kararı olan bir durum söz konusu. Biz avukatlar bile, bu dosyada kör-ebe oynarken ve sayın savcılarımızla iletişim dahi kuramazken, dosyanın esası hakkında değil de en azından soruşturmanın sefahati açısından bilgi alamazken, bu videonun dosyadan kimin elde ettiği ve basına kimin sızdırdığı dedikodusunu yapmak yerine, iddianamenin bir an önce hazırlanması ve bir hukuki tartışmanın yapılmasını bekliyoruz."