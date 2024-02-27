İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında mal varlığını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Mal varlığını açıklamada herhangi bir sorunu olmadığını aktaran Kurum, "Ankara'da, İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'yla davet polemiği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı davet polemiğine ilişkin konuşan Kurum, "Hep, 'Bir polemik üretebilir miyim?' diye düşünce içerisinde. 5 senedir gördüğümüz tablonun farklı tezahürü. Kurdukları siyasi senaryo işlemedi. Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı." ifadesini kullandı.

Kurum, İmamoğlu'nun, 5 yıllık dönemde devletin hiçbir protokolüne uymadığını vurgulayarak, "Yeri gelmiş bakanlara laf yetiştirmiş. Yeri gelmiş milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak laflar etmiş. Yeri geldi, 'Bizi engellediler, yaptırmadılar' dedi. 'Neyi engelledik?' diye sorulunca cevabı olmayan başkan profili çiziyor. İstanbul'la ilgili hayali olmadığı için gündemi İstanbul dışına taşıma içinde. Kuyrukta bekleyen yüzlerce, binlerce İstanbullu çile çekiyor. Gençler, geleceğe daha güvenle bakmak istiyor. İBB Başkanı her zamanki gibi törene davet edildim mi, edilmedim mi peşinde." açıklamasında bulundu.

Protokol krizi yaşandı mı?

Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılış töreninde eski Başbakan Binali Yıldırım ile aralarında "protokol krizi yaşandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Samimi bir şekilde Binali ağabeye, 'Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır. Siz soluna geçin.' dedim. O da 'Şimdi ayıp olur, geçmeyeyim' dedi. Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var. Orada büyüğümüz, başbakanlık yapmış ağabeyimize, 'Siz Cumhurbaşkanımızın yanına geçin' diyorum. O da nezaket gösteriyor, 'Murat Bey, sen İBB adayısın, sen geç' diyor. O kadar nezaket sahibi bir ağabeyimiz. Gülerek, kriz yaşanır mı? Halk TV, 'protokol krizi var' diye yazdı. CHP'li adayın yürüttüğü bir siyasi senaryo."